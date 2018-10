Volksbank Wien mietet Bürofläche an der Erdberger Lände

Für ihre neue Zentrale in Wien-Erdberg, die Ende 2019 bezogen werden soll, mietet die derzeit noch in Wien-Alsergrund angesiedelte Volksbank Wien 14.000 m2 Bürofläche an. Dies gab am Dienstag die CA Immo bekannt, die in der Dietrichgasse/Haidingergasse an der Erdberger Lände ein Bürogebäude mit 50.000 m2 Mietfläche errichtet hat. Die bisherige Zentrale in der Kolingasse wird verkauft. (APA)