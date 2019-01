Paris: "Tour Hekla" von Jean Nouvel mit neuer Aufzugstechnik

Auch bei weiteren Projekten an globalen Hotspot sorgen TWIN-Lösungen bis 2022 für Auftrieb. Im Herzen von Chengdu in China entsteht der Gebäudekomplex "Forte Financial Island IV" mit zwei je 250 Meter hohen Bürotürmen. Hier sollen insgesamt 24, präzise auf die jeweiligen Anforderungen der Türme abgepasste TWIN-Aufzüge installiert werden.