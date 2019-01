Neuer Großmieter für das Stadtparkcenter Spittal

Der internationale Non-Food-Discounter Action setzt seine Expansion fort und wird in Spittal an der Drau eine weitere Niederlassung eröffnen. Die Filiale mit 950 Quadratmetern im Stadtparkcenter wird Ende Jänner im Obergeschoß des von EHL Immobilien gemanagten Einkaufszentrums öffnen. Aktuell sind die 18.000 Quadratmeter Mietfläche auf zwei Etagen an 22 Einzelhandelsunternehmen wie etwa die Textilkette Colloseum als Ankermieter, sechs Gastronomiebetriebe sowie ein Kinocenter mit vier Sälen vermietet. (red.)