Aktualisiert: City Map 2019 für Gewerbeimmobilien

Die jährlich erscheinende "EHL City Map Wien" wurde umfassend aktualisiert. Mit neu adaptierten Stadtplänen präsentiert die City Map des Immobiliendienstleisters eine detaillierte Übersicht über die wichtigsten Büro- und Einzelhandelsimmobilien im Raum Wien und die aktuell im Bau oder in Planung befindlichen Neubauprojekte.

2019 umfasst die City Map 117 Büro- und 35 Einzelhandelsobjekte und bietet für Investoren und Mietinteressenten aus dem Büro- und Retailbereich einen Überblick über die Büro- und Einzelhandelsstandorte in Wien und Umgebung. Ergänzt wird die Karte mit Informationen zu den bedeutendsten Wiener Büroobjekten (Bestandsobjekte, Neubauobjekte und geplante Projekte) sowie mit für Standortentscheidungen relevanten Daten und Fakten, wie z. B. einer detaillierten Darstellung der Branchenstruktur im Einzelhandel in Wiens größter Einkaufsstraße, der Mariahilfer Straße. Bestellungen: kostenlos per E-Mail unter office@ehl.at.