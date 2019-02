Düsseldorf: 6B47 Germany verkauft gewidmetes Wohnquartier

Im Düsseldorfer Stadtteil Rath hat der Immobilienentwickler 6B47 Germany vor Kurzem ein Grundstück samt Widmung, Baugenehmigung und Planung an den Projektentwickler Bonava verkauft. Auf einem rund 6000 Quadratmeter großen Areal an der Westfalenstraße 46 sollen bis 2022 insgesamt drei Mehrfamilienhäuser mit voraussichtlich 113 Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten entstehen. "Wir haben in den vergangenen Jahren Expertenteams in den regionalen Märkten etabliert und können so maßgeschneiderte Projekte entwickeln. Immer wichtiger wird unser Know-how in puncto Quartiersentwicklung sowie das richtige Augenmaß für den passenden Nutzungsmix", sagte Peter Ulm, Vorstandsvorsitzender der 6B67 Real Estate Investors AG. (red.)