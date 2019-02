HoHo präsentiert erste Mieter

Die cetus Baudevelopment GmbH hat die ersten Mieter für das Holzhochhaus „HoHo“ in der Seestadt Aspern bekannt gegeben. Die Teileröffnung des Gebäudes ist für Juni geplant. Demnach wird als erstes Eigentümer und Bauherr Günter Kerbler sowie Projektleiterin Caroline Palfy mit dem gesamten Team der Kerbler Holding und der Tochter cetus Baudevelopment in eines der Business-Stockwerke im HoHo Wien übersiedeln.

Als weiterer Mieter steht der Holistic Health Club fest, der mit „Gate 9“ den Bereich „Health“ auf einer Fläche von rund 1.500 m² mit umfangreichen Fitness-Angeboten beleben wird.

Mit weiteren potenziellen Mietern laufen derzeit Gespräche. Darunter unter anderem mit der Bäckerei Ströck für die Bakery und einem Handwerksmarkt, der als Pop-up Store in die Erdgeschoßzone des HoHo Next einziehen könnte. Beworben werden darüber hinaus Büroflächen ab 450 m² und Co-Working-Spaces mit Seeblick.