S Immo: Zukäufe in Budapest und Bukarest

Die S Immo AG begann das Jahr 2019 mit Zukäufen im CEE-Raum und erweiterte ihr Portfolio um eine Budapester Büroimmobilie mit einer Bruttogeschoßfläche von 35.000 Quadratmetern: Ab dem Frühjahr 2021 soll direkt an der Váci út ein nachhaltiges Bürogebäude entstehen. Zeitgleich hat das börsennotierte Unternehmen den Ankauf einer innerstädtischen Liegenschaft in Bukarest abgeschlossen, für das Boutique-Büros mit einer Gesamtfläche von rund 5000 m2 entwickelt werden. Der Baustart ist für 2021 geplant. "Unsere jüngsten Büroprojekte, das Einsteinova Business Center in Bratislava und The Mark in Bukarest sind erfolgreich vermietet. Wir prüfen in Budapest und Bukarest aber auch in Bratislava und Zagreb laufend weitere Investitionsmöglichkeiten", sagte Friedrich Wachernig, Vorstand der S Immo AG am Dienstag. (red.)