Deal: Commerz Real kauft BNP-Zentrale in Warschau für südkoreanischen Investor

Die Commerz Real hat über ihre Luxemburger Gesellschaft CR Fund Management S.à r.l. zwei Gebäude des im Bau befindlichen "Lixa" Bürokomplex in der Kasprzaka Straße in Warschau für den südkoreanischen Investor, Hana Financial Investment Co. Ltd, erworben. Verkäufer ist der Projektentwickler Yareal International, über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Strukturiert wurde der Erwerb durch die Commerz Real als Forward Purchase. Das gab das deutsche Unternehmen am Dienstag bekannt.

Beide Bürogebäude sollen bis Mitte 2020 errichtet werden und dann rund 28.700 Quadratmeter Mietfläche und 410 Tiefgaragen-Stellplätze umfassen. Davon entfallen auf das 13-geschoßige "Building A" etwa 22.400 Quadratmeter Mietfläche und auf das sechsgeschoßige "Building B" rund 6365 Quadratmeter. Der gesamte Komplex soll etwa 65.700 Quadratmeter umfassen. Building A ist bereits für zehn Jahre komplett an die polnische Tochter der BNP Paribas Bank, BGZ BNP Paribas Bank Poland, vermietet, die dorthin ihre Zentrale verlegen wird. Für Building B hat Yareal International eine fünfjährige Mietgarantie abgegeben. Damit liegt der Vermietungsstand insgesamt bei derzeit rund 78 Prozent.

Für die Commerz Real ist Transaktion Teil einer Ausdehnung ihres Einzelmandat-Geschäfts außerhalb von Europa. Weitere sollen folgen. "Wir wollen uns künftig stärker internationalen Investoren öffnen", sagte Johannes Anschott, im Vorstand der Commerz Real verantwortlich für das institutionelle Geschäft. „erade aus dem Mittleren Osten und Asien sei eine verstärkte Nachfrage nach professionell strukturierten Anlage-Möglichkeiten in Europa spürbar, so Anschott weiter.