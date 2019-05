Immofinanz: Hauptversammlung beschloss Dividendenerhöhung auf 85 Cent

Die Aktionäre der börsennotierten Immofinanz haben bei ihrer Hauptversammlung am Mittwoch wie erwartet für das Geschäftsjahr 2018 eine Anhebung der Dividende von 70 auf 85 Cent je Aktie beschlossen. Weiters wurden Bettina Breiteneder und Sven Bienert in den Aufsichtsrat gewählt. Ihr Mandat läuft bis 2024. Das teilte die Immofinanz am Mittwochabend mit.

Der Aufsichtsrat setzt sich somit aus folgenden sechs Kapitalvertretern zusammen: Michael Knap (Vorsitzender), Rudolf Fries (stellvertretender Vorsitzender), Christian Böhm, Nick J.M. van Ommen sowie den beiden neu gewählten Mitgliedern Bettina Breiteneder und Sven Bienert. Zahltag für die Dividende ist der 28. Mai 2019.

(APA)