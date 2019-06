Ankerbrot bleibt in Wien und zieht nach Simmering

Nach der Umgestaltung sowie Modernisierung einiger Filialen stellt die Großbäckerei Ankerbrot mit dem Kauf eines neuen Standorts in Wien Simmering die Weichen für die Zukunft. Wie das Traditionsunternehmen am Donnerstag bekannt gab, bleibt der bereits verkaufte Firmensitz in Favoriten bis zur Fertigstellung des neuen Gebäudes im Business District Ost – in drei bis fünf Jahren – in der Absberggasse im zehnten Bezirk. Die Wirtschaftsagentur und die Wirtschaftskammer Wien standen bei der Immobiliensuche beratend zur Seite. (red.)