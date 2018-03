Immobilien bleiben attraktivste Anlageform

Immobilien und Edelmetalle bleiben weiterhin die beliebtesten Anlageformen der Österreicher. Die Aktienmärkte seien trotz deutlichen Aufschwungs wenig attraktiv, ergab eine Umfrage im Jänner und Februar 2018 des Linzer Meinungsforschungsinstituts "Spectra", die am Dienstag veröffentlicht wurde und die subjektive Attraktivität diverser Anlageformen erhob.

Sicherheit steht für die Mehrheit der Österreicher (53 Prozent) beim Geldveranlagen nach wie vor an erster Stelle. Die steigenden Aktienkurse seit der vergangenen Umfrage im Jänner und Februar 2017 konnten die Attraktivität von Wertpapieren nicht steigern. Nur 11 Prozent sind der Ansicht, dass man sein Geld am besten in Aktien anlegt und für 14 Prozent sind Fonds die bevorzugte Anlageform.

Die Anlage-Klassiker

Auf Platz eins des diesjährigen Spectra-Attraktivitätsrankings liegen unverändert Immobilien (53 Prozent), gefolgt von Edelmetallen (29 Prozent) und den Anlage-Klassikern Bausparvertrag (23 Prozent) und Sparbuch (21 Prozent). Lebensversicherungen sowie Kunst, Schmuck und Antiquitäten liegen bei der Attraktivität mit 11 Prozent gleichauf mit Aktien.

Im Unterschied zum vergangenen Jahr wollen aber wieder mehr Österreicher mit ihrer Anlage auch tatsächlich Geld verdienen. Während 2017 nur 11 Prozent der Befragten angaben, dass sie auch an eine Anlage zum Geldverdienen gedacht haben, waren es heuer 16 Prozent. (APA/ red.)