Makler-Service von CBRE im Großraum Wien

Wohnimmobilien erfreuen sich immer größerer Beliebtheit auf dem Investmentmarkt. Diesem Trend folgt der international tätige Immobiliendienstleister CBRE und bietet ab sofort unter "CBRE Living" ein neues Wohnservice bei Kauf, Verkauf sowie Vermietung und Anmietung im Großraum Wien an.

"Wir bieten im Wohnimmobilienbereich bereits ein breites Spektrum an Dienstleistungen. Darauf aufbauend erweitern wir nun unser Serviceportfolio um Maklerleistungen für Wohnimmobilien", so Patrick Schild, Head of Agency, der mit Herbert Petz den Bereich Living bei CBRE Österreich aufbaut.