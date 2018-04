Café Thermalbad: Neuer Unternehmenssitz für Vöslauer

In den vergangenen Monaten wurden zahlreiche Ideen für die Nutzung der Liegenschaft Café Thermalbad in Bad Vöslau diskutiert. Am vergangenen Dienstag fanden im Rathaus weitere Vorgespräche statt. Das seit einiger Zeit ungenutzte Gebäude soll laut einer Unternehmensaussendung vom Donnerstag neuer Unternehmenssitz von Vöslauer werden. Voraussetzung ist ein positiver Beschluss in der nächsten Gemeinderatssitzung.

Neuer Arbeitsplatz

Aktuell befindet sich das Projekt noch in der Planungsphase. Ab Anfang 2019 soll das historische Gebäude aufwändig saniert und renoviert und zusätzlich ein neuer, moderner Bau dahinter angeschlossen werden. Beide Bauten werden auf einer Ebene verbunden, sodass ein Büro entsteht, das ab Anfang 2020 für die Mitarbeiter aus Geschäftsführung, Controlling, Marketing, Forschung & Entwicklung und Verkauf zum neuen Arbeitsplatz wird.

Am neuen Standort ist außerdem eine öffentlich zugängliche Gastronomie geplant, die den Vöslauer Mitarbeitern auch als Bistro dient. Die Produktion bleibt in der Quellenstraße erhalten und das bestehende Bürogebäude dort wird nach dem Umzug der aktuellen Nutzer ebenfalls perfekt genutzt und ab 2020 neu adaptiert. Im Erdgeschoss werden die Räumlichkeiten für die Betriebsführungen erweitert, um die steigende Nachfrage zu decken.