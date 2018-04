Retailer Hema mit neuer Filiale auf der Mariahilfer Straße

Der niederländische Einzelhandelsriese Hema hat am Donnerstag auf der Wiener Mariahilfer Straße im ehemaligen "Slama"-Haus eine große Filiale eröffnet. Davor hat Hema am Westbahnhof seine Pforten geöffnet. Ab 2019 sollen in Wien und Bundesländern weitere Filialen folgen. Hema stellt alle Waren selbst her, von Kinderkleidung, Büroartikeln und Kosmetika bis zu typisch holländischen Naschereien. (APA)