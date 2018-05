Das prestigeträchtige Haus der Europäischen Union in der Wipplingerstraße 35 in Wien ist neu im Portfolio des Unternehmers Klemens Hallmann. Mit rund 65 Prozent Anteil ist Hallmann nun Mehrheitseigentümer der Liegenschaft, die über rund 7000 m2 an Nettofläche, 250 m2 Terrassen und 53 Garagenstellplätzen verfügt. Das Haus der Europäischen Union bietet nicht nur Räumlichkeiten für die Vertretungen der EU-Institutionen, sondern dient im Erdgeschoss, dem Treffpunkt Europa, auch als zentrale Anlaufstelle für Bürger. Das Gebäude verfügt neben Büros und Sitzungsräumen über einen Veranstaltungssaal für bis zu 150 Personen im Erdgeschoss sowie über eine Lobby. (red.)