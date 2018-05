Zoomsquare meldet Insolvenz an

Das 2013 gegründete PropTech-Unternehmen Zoomsquare meldete diese Woche beim Handelsgericht Wien die Insolvenz an. Mangels Zeit konnte das neue Business-Modell die zoomsquare GmbH nicht retten.

Ende Oktober 2017 übernahmen Körbler und Leger die Geschäftsführung des Unternehmens bedingt mit dem Beschluss, Zoomsquare zu restrukturieren und ein neues Verrechnungsmodell (Cost Per Lead) einzuführen. Die neue Ausrichtung auf den B2B-Kundenbereich sahen beide Geschäftsführer als einzige Chance für Zoomsquare um weiter bestehen zu können. Ziel war es, sich als Nischenportal im Segment Erstbezugsimmobilien im Kaufbereich zu etablieren und dem Businesskunden innovative Lösungen hinsichtlich der Immobilien-Vermarktung zu bieten.

Aufgrund dieser Neupositionierung war Zoomsquare seit Dezember 2017 somit als neues Start Up zu werten. "Für Start Ups mit gewachsenen Investorenstrukturen ist es sehr schwer, wichtige Entscheidungen rasch zu treffen um sie auf einem wettbewerbsstarken Markt so schnell wie möglich umzusetzen. In unserem Fall waren vier Monate zu wenig Zeit, um dem Unternehmen eine mittelfristige Finanzierung durch Umsätze zu ermöglichen", erklärte Anita Körbler in einer Presseaussendung am Freitag.