Immobilien-Oscars: Gold für Singapur, Moskau und Malaysia

Die Gewinner des internationalen „Immobilien-Oscars“ stehen fest: mit dem begehrten „Prix d’ Excellence“ in Gold wurden beim eben zu Ende gegangene Weltkongress der FIABCI in Dubai herausragende Immobilienprojekte in insgesamt 16 Kategorien ausgezeichnet. Hier dazu drei Goldgewinner in Kategorien, die auch mit dem österreichischen Prix d´Excellence vergleichbar sind.



Hotel: Oasia Hotel Downtown, Singapur / Eigentümer: Far East Organization

Hotel: Oasia Hotel Downtown, Singapore –



Oasia Hotel, Downtown, Singapore – Ein 314 Zimmer Business Hotel mit kleinen Büros. Die rote Verkleidung der Fassade erlaubt es, Schlingpflanzen und Blumen hinaufwachsen zu lassen und so eine lebende grüne Fassade zu bilden. Außerdem gibt es 30 Meter hohe Himmelgärten, die natürliches Licht in das Gebäude bringen.



Büro: Evolution Tower, Moskau, Russland / Eigentümer: Snegiri Development Group

Evolution Tower Moskau –



Evolution Tower, Moskau, Russland. Ein 51 Stockwerk hoher Spiral- Wolkenkratzer. Diese Festverglasung ist die weltweit größte kalt gebogene Fassade mit dem größten Gebäudedrehwinkel (3 Grad) und einem gesamten Drehwinkel des Gebäudes von 153 Grad.



Wohnen/Neubau: 16 Quartz, Selangor, Malaysien /Eigentümer/Entwickler: Mitraland Group

16Quartz - Entrance & 40´ Welcome Waterfall –

16 Quartz, Selangor, Malaysia. Häuser mit zeitgenössischem Design und moderner architektonischer Fassade für ein spannendes Stadtleben. Die Villas richten sich zu einem Garten, der eine Erweiterung der Wohnfläche bietet. Während der Bauphase wurden nur minimale Einschnitte und Aufschüttungen gemacht, da man sich an die gegeben Topographie der Fläche gehalten hat.

