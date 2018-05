Salzburg: Baustart für Quartier Rauchmühle

Am Areal der ehemaligen Rauchmühle in Salzburg ist kürzlich der Baustart für die Umsetzung der umfangreichen Quartiersentwicklung inklusive Revitalisierung des historischen Ensembles erfolgt. Nach einem mehrjährigen Entwicklungsprozess in Zusammenarbeit mit der Stadtplanung und dem Gestaltungsbeirat wurde mit der baulichen Umsetzung des Gesamtprojektes begonnen. Die Renaturierung der Glan und der Abbruch des 40 Meter hohen Betonsilos sind bereits abgeschlossen, nun beginnt mit dem Aushub der Baugrube die rund zweijährige Bauphase. Die Fertigstellung ist für Mitte 2020 geplant. Die drei Bauherren – Prisma Unternehmensgruppe, Salzburg Wohnbau und die Stadt Salzburg – über die geplanten Nutzungen und den gemeinsamen Zeitplan.

Kreativzentrum in historischem Ambiente

Als Ergänzung zum historischen Ensemble werden acht neue Baukörper nach Plänen des norwegischen Architekturbüros Helen & Hard errichtet. Am Standort entstehen insgesamt 220 Wohnungen, davon 78 freifinanzierte Eigentumswohnungen, die von der Prisma Unternehmensgruppe realisiert werden und 145 geförderte Mietwohnungen, die die Salzburg Wohnbau errichten wird. Auf rund 2700 m² Nutzfläche errichtet die Stadt Salzburg ein offenes Kreativzentrum. Die 145 geförderten Mietwohnungen der Salzburg Wohnbau reichen entsprechend einem Generationen-Wohnmodell von Ein-Zimmer-Einheiten mit rund 40 m² bis zu Fünf-Zimmer-Wohnungen mit 120 m².

Die Stadt Salzburg hat den Ankauf und Umbau der beiden historischen Gebäude auf dem Areal des neu entstehenden Quartiers Rauchmühle beschlossen und wurde neben Prisma und Salzburg Wohnbau somit zum dritten Bauherrn im Projekt Rauchmühle.

> > Mehr Infos unter: www.quartier-rauchmuehle.at