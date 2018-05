Talent Garden mit Campus in Wien

Lang wurde gesucht – inzwischen ist der passende Standort gefunden. Das italienische Start-up Talent Garden eröffnet seinen ersten Campus in Wien und zieht in den neunten Bezirk, in die Liechtensteinstraße 111–115. Etwa 5000 Quadratmeter Fläche stehen dort in sechs Stockwerken zu Verfügung. Unterstützt wird das Coworking- und Innovationsnetzwerk von Raiffeisenbank International und Startup 300 sowie der Wirtschaftsagentur Wien als Fördergeberin. (red.)