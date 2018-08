Europas Baubranche im Höhenflug

Wien. Die europäische Baubranche boomt. Laut dem aktuellem Branchenreport des Beratungsunternehmens Deloitte konnten die 20 umsatzstärksten Bauunternehmen Europas im Vorjahr ihren Gesamtumsatz um fünf Prozent steigern. Ihr Börsenwert stieg sogar um 21 Prozent.

„Die europäische Baubranche befindet sich in einer Hochphase. Die

guten wirtschaftlichen Daten geben den Unternehmen einen ordentlichen Schub. Wir rechnen bis 2019 mit einem weiteren Investitionsanstieg“, erklärt Alexander Hohendanner, Partner bei Deloitte Österreich.

Zwei Stockerlplätze für Frankreich

Im europäischen Umsatzranking gibt es laut Deloitte ein unangefochtenes Spitzentrio: Die französische VINCI liegt wie im Vorjahr mit einem Jahresumsatz von mehr als 40 Milliarden Euro auf Platz eins. Die ACS mit Sitz in Spanien erwirtschaftete rund 35 Milliarden Euro Umsatz und behauptet sich auf Platz zwei. Die Bouygues bringt es auf einen Jahresumsatz von fast 33 Milliarden Euro und schafft es damit als weiteres französisches Unternehmen unter die Top drei. Das viertplatzierte Unternehmen, Skanska aus Schweden, folgt dann schon mit einigem Abstand. Es erreichte knapp 16,4 Mrd. Euro Umsatz.

Auf globaler Ebene liegt jedoch ein anderes Land klar an der Spitze: Die vier umsatzstärksten Baukonzerne der Welt stammen allesamt aus China. Sie erzielten gemeinsam einen Gesamtumsatz von 378 Milliarden Euro.

Strabag auf Platz sechs in Europa

Unter den 20 umsatzstärksten europäischen Baufirmen finden sich gleich zwei aus Österreich: Die Strabag landet mit rund 13,5 Milliarden Euro Jahresumsatz auf Platz 6. Die Porr konnte sich um vier Plätze steigern und belegt aktuell Rang 18.

„Die österreichischen Vertreter Strabag und Porr weisen eine beachtliche Performance auf. Beide Unternehmen sind sehr international ausgerichtet, was ihnen im globalen Wettbewerb zugute kommt", sagt Hohendanner. Für die Strabag sei vor allem Deutschland ein Kernmarkt: "51 Prozent des Umsatzes wurden dort erwirtschaftet.“

Am Börsenwert gemessen, verliert die Strabag allerdings zwei Plätze: Mit einer Marktkapitalisierung von knapp 3,5 Milliarden Euro findet sich der Bauriese aktuell auf Platz 14.

Investitionsbereitschaft steigt

Investitionen in Bauprojekte nehmen in weiten Teilen der EU zu. Vor allem Irland, Zypern und Slowenien setzen jetzt auf Wachstum. Investitionsfreudig zeigte man sich 2017 auch in Großbritannien: Trotz der anhaltenden Brexitverhandlungen steigerte das Vereinigte Königreich seine Bauinvestitionen um rund sieben Prozent. Künftige

Steigerungsraten werden immerhin auf zwei Prozent geschätzt.

„Die Prognosen für Bauinvestitionen innerhalb der EU sind

vielversprechend. Für 2018 und 2019 rechnen wir mit einer

durchschnittlichen Investitionssteigerung von rund drei Prozent“, prognostiziert Hohendanner. „Auch für Österreich erwarten wir für die nächsten Jahre ein stabiles Wachstum auf gleichbleibendem Niveau.“

