Wohnprojekt in alter Schwechater Großbäckerei

Die seit Jahrzehnten leer stehenden Hammerbrotwerke in Wien-Schwechat wurden kürzlich vom Immobilienentwickler Soravia gekauft. Bereits 2015 wird gemeinsam mit der Stadt Schwechat und Vorbesitzer Post Immobilien an einer Neugestaltung gearbeitet. Geplant ist laut einer aktuellen Aussendung von Soravia eine Umgestaltung des Betriebsgeländes in ein Wohnbauprojekt mit Gastronomie- und Gewerbeflächen. Das fünf Hektar große Grundstück wurde zuletzt von der Post als Autoabstellplatz genutzt. Die historischen Pläne der denkmalgeschützten Backsteingebäude, die 1909 als Brotfabrik und Getreidemühle errichtet wurden, stammen aus der Feder des bekannten Wiener Architekten und Otto-Wagner-Schülers Hubert Gessner. Das künftig von Neubauten umgebene geschichtsträchtige Gebäude soll das Herzstück des Projekts bilden. (red.)