Wohnkosten: Fast jeder Dritte fühlt sich stark belastet

Fast jeder dritte Befragte in Österreich kämpft spürbar mit seinen Wohnkosten. Für 29 Prozent ist es schwierig bzw. sehr schwierig, die Miete oder Kreditrate zu begleichen. Das geht aus einer Online-Umfrage der ING-Bank hervor, die in 13 Ländern Europas durchgeführt wurde. In Österreich wurden über 1000 Personen für die ING International Survey befragt. 37 Prozent der befragten Österreicher verbrauchen demnach ein Viertel bis zur Hälfte ihres Einkommens für das Wohnen, 13 Prozent sogar noch mehr. (APA)