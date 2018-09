Expansion: Neue HEMA-Filialen in Graz und Linz

Der niederländische Einzelhandelskonzern HEMA setzt seine Expansion in Österreich fort: Nach dem Markteintritt mit zwei Filialen am Wiener Westbahnhof und in der Mariahilfer Straße 71 im vergangenen Frühjahr, soll noch heuer ein Geschäft in der Shopping City Seiersberg (mit 500 m2) und Anfang 2019 in der Linzer Pluscity (630 m2) eröffnen. Mehrere Standorte in Wien sowie in einigen Landeshauptstädten sind laut Immobilienberater EHL bereits in Vorbereitung. (red.)