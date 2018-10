Bank Austria sieht Bedarf an Wohnungsneubau gedeckt

Im Vorjahr sind in Österreich über 60.000 Wohnungen fertiggestellt und der prognostizierte Neubaubedarf damit gedeckt worden, schreibt die Bank Austria in ihrer aktuellen Analyse. Heuer dürfte die Neubauleistung auf über 62.000 Wohnungen weiter ansteigen. Der Nachfrageüberhang sollte sich dadurch verkleinern. Trotzdem blieben zumindest in Ballungsräumen Lücken offen.

Wohnraum immer noch günstig

Zwischen 2013 und 2016 wurden in Österreich jährlich rund 56.000 Wohnungen errichtet. Im internationalen Vergleich sei Wohnraum in Österreich trotz der Verteuerung der vergangenen Jahre immer noch günstig, so die Bank-Austria-Experten. Die Wohnkosten machen im Landesschnitt 18 Prozent der Haushaltseinkommen aus, im Euroraum seien es mehr als 21 Prozent.

Boom am Büromarkt

Einen Boom erlebt auch der Büromarkt. Nach einem Neubautiefststand von nur 60.000 Quadratmetern im Jahr 2016, wurden 2017 schon 190.000 Quadratmeter gebaut, heuer sollte das Angebot an Neubauflächen auf 320.000 Quadratmeter steigen. Wobei zwei Großprojekte in Wien (Austria Campus und "The Icon Vienna") das Büroflächenangebot in Wien um über 230.000 Quadratmeter steigen lassen. Büromieten blieben stabil. Die höchsten erzielten Renditen mit Büroprojekten gingen auf zuletzt 3,8 Prozent zurück und dürften sich heuer auch kaum mehr verändern, heißt es in den "UniCredit Bank Austria Real Estate Country Facts".

Einkaufszentren: Keine neuen Eröffnungen oder Baustarts

Der Bedarf an Einkaufszentren sei wohl erreicht, weiße Flecken, wo noch gebaut werden sollte, gebe es kaum mehr. Österreich zähle in Europa zu den Ländern mit dem höchsten Versorgungsgrad, neue Eröffnungen oder Baustarts seien derzeit nicht zu erwarten. In Shopping-Center in schlechter Lage komme es zunehmend zu Leerständen, analysiert die Bank Austria.

Bei allen gewerblichen Immobilieninvestitionen zusammen gab es 2017 mit knapp 5 Mrd. Euro einen Rekord. Heuer dürfte der Wert leicht zurückgehen, im ersten Halbjahre belief sich das Transaktionsvolumen auf 2,3 Mrd. Euro.