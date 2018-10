Hilton Vienna am Stadtpark wird ausgebaut

Hilton Vienna am Stadtpark wächst - bei der Zimmerkapazität

Büroflächen im oberen Bereich werden in Hotelnutzung integriert - Arbeiten 2019 und 2020 bei laufendem Betrieb

Wien (APA) - Höher wird es nicht - aber das Hilton Vienna am Stadtpark wächst innerlich: Das laut eigenen Angaben größte Meeting- und Konferenzhotel Österreichs mit einer Gesamtnutzfläche von rund 50.000 Quadratmeter wird umfassend modernisiert. Dabei entstehen 78 neue Zimmer, wie der Developer Invester United Benefits und die Hilton Gruppe am Freitag mitteilten.

Im Zuge der Renovierungen werden die Stockwerke 13 und 14, die bisher als Büroflächen verwendet wurden, in die Hotelnutzung integriert, hieß es. Nach Abschluss der Arbeiten werde das Haus über 660 Zimmer verfügen - davon 70 Suiten. Somit liege man künftig über der für Kongressveranstalter bedeutenden Grenze von 600 Zimmern, wurde betont.

Modernisiert werden auch die bestehenden Zimmer und die Konferenzflächen sowie der Lobby- und Gastrobereich. Die Arbeiten werden laut Mitteilung Anfang 2019 beginnen, die Fertigstellung ist für Ende 2020 geplant. Saniert wird bei laufendem Betrieb, wie betont wurde. Eine Schließung des 1975 eröffneten Hotels ist nicht vorgesehen.

(APA)