Spatenstich für „Prater Glacis“

In Wien Leopoldstadt haben die Bauarbeiten für das Projekt „Prater Glacis“ begonnen. Die IG Immobilien lud am Donnerstag zu einem Spatenstich-Event. Entstehen sollen drei Objekte, pro Bauteil wurde in einem Architekturwettbewerb jeweils ein Sieger ermittelt.

Die Rückseite des geplanten"Glacis". – (c) Janusch - the visual collective

Drei der zukünftigen Mieter wurden ebenfalls am Donnerstag vorgestellt: Hampton by Hilton, Superbude und Zoku, die ihre Hotelleriekonzepte ab 2020 nach Österreich bringen. Das neue „Hampton by Hilton“ wird neben 192 Hotelzimmern mehrere Business-Zonen umfassen, das niederländische Unternehmen Zoku bietet beruflich Reisenden ein „Zuhause auf Zeit“.

Der Bauteil A. – (c) Janusch - the visual collective

Die „Superbude“ aus Hamburg, die sich mit Zoku den Bauteil B teilen wird, beruht auf einem Konzept zwischen Hotel und Hostel. Als dritter Bauteil entsteht ein nahezu energieautarkes Bürogebäude.