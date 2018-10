Neusiedl am See: Beginn der Hochbauarbeiten für "Am Hafen"

Nach dem Abschluss der Tiefbauarbeiten im Juni 2018 ist seit September die Hochbauphase für das Projekt "Am Hafen" in Neusiedl am See voll im Gange. Im Detail sollen vom Hauptprojekt, bestehend aus 19 Seehäusern an einem Pier direkt am Ufer des Neusiedlersees, sämtliche Erdgeschoße und die Hälfte der Obergeschoße bis Weihnachten 2018 im Rohbau fertiggestellt sein. Die Hochbauarbeiten der beiden vermarkteten Gartenhäuser sind bereits abgeschlossen, wobei ein Gebäude ab Ende November als Musterhaus zur Verfügung stehen wird. Die Fertigstellung der Gebäude ist für Juni 2019 vorgesehen.

> > Mehr Infos unter: www.amhafen.at