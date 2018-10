Rückpachtmodell: Narzissendorf im Ausseerland

Im Hochtal Zlaim im steirischen Salzkammergut – in unmittelbarer Nähe zum Grundlsee – entstehen ab 2019 etwa 30 Häuser, die mittels eines Rückpachtmodells zum Kauf angeboten werden. Weil in dieser Region kaum mehr Zweitwohnsitze begründet werden können, müssen Ferienwohnungsinteressenten auf andere Modelle zurückzugreifen. Die Zlaim Gütl Errichtungs GmbH (ZGE) bietet hier ein „Buy-to-let“-Modell an: Das gekaufte Objekt wird an die Betriebsgesellschaft rückverpachtet, die sich um die Vermietung an Feriengäste kümmert. Die jährlichen Bruttorenditen sollen im Zehnjahresschnitt zwischen 5,8 und 7,2 Prozent betragen, der Käufer darf sein Haus zumindest 30 Tage im Jahr selbst nutzen. Bei 120 bis 230 Quadratmetern Bruttogeschossfläche soll der Quadratmeterpreis im Schnitt unter 4300 Euro liegen. Der Baustart für das „Narzissendorf Zloam“ ist für das kommende Frühjahr geplant, die Eröffnung für Winter 2019. (red.)

> > Mehr Infos unter: www.zloam.at/