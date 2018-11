Kitzbühel überholt Wien

„Noch im Vorjahr konnte man in manchen Bezirken Österreichs für durchschnittlich sechs Euro, vor zwei Jahren sogar für vier Euro pro Quadratmeter mieten. 2018 gab es keine Gemeinde, in der der durchschnittliche Mietpreis unter sieben Euro pro Quadratmeter lag“, analysiert Bernd Gabel-Hlawa, Eigentümer der Immobilienplattform FindMyHome.at, die Daten der Immobilienplattform.

Von günstig...

Österreichs günstigste Mietgegenden finden sich in den Gemeinden Althofen und Mölbing im Norden Kärntens, in Oberwart und Großpetersdorf nahe der ungarischen Grenze im Burgenland sowie in den Gemeinden Blindenmarkt und Ferschnitz im niederösterreichischen Mostviertel, wo man für durchschnittlich sieben Euro pro Quadratmeter mieten kann. Wer in Wien günstig wohnen möchte, sollte sich nicht auf einen Bezirk festlegen.

Gabel-Hlawa: „In Wien gibt es nicht mehr einen günstigen ‚Ausreißer‘ wie es früher etwa der 10. oder der 16. Bezirk war. Die Durchschnittspreise in den Bezirken gleichen sich immer mehr aneinander an, Trendgrätzl sind immer stärker in Randbezirken zu finden. Ottakring ist das beste Beispiel, das sich von einem günstigen Studentenbezirk zum dauerhaften, mittelpreisigen Wohnsitz für junge Familien entwickelt hat.“

...bis nobel

Neben Tourismusgebieten wie etwa Kitzbühel oder Salzburg Stadt dominieren vor allem Wiener Bezirke die teuersten Mietregionen – allen voran die Innere Stadt, wo im Durchschnitt für 21 Euro pro Quadratmeter gemietet werden kann. „Auch der 22. Bezirk zieht in Österreichs Spitzenfeld, da hier aktuell viele Immobilien direkt am Wasser zu haben sind. Diese erzielen aufgrund ihrer Beliebtheit mittlerweile Preise wie die absoluten Bestlagen Österreichs“, so Bernd Gabel-Hlawa. Wie sich bereits im Vorjahr abzeichnete, liegen 2018 auch Gemeinden im Wiener Speckgürtel unter Österreichs teuersten Mietregionen. Gabel-Hlawa: „So hat sich etwa die 4000-Einwohner Gemeinde Gumpoldskirchen als hochpreisige Mietregion etabliert, die gerade bei Pendlern immer höheren Anklang findet.“

Auf einen Blick Österreichs günstigste Mietregionen:

Den Spitzenplatz teilen sich 2018 fünf Regionen mit sieben Euro pro Quadratmeter1: Althofen, Mölbling | Bezirk Sankt Veit an der Glan in Kärnten Oberwart, Großpetersdorf | Bezirk Oberwart im Burgenland Blindenmarkt | Bezirk Melk, Ferschnitz | Bezirk Amstetten in Niederösterreich Gmünd und Umgebung | Niederösterreich Horn | Niederösterreich

Österreichs teuerste Mietregionen:

1. Österreichs teuerste Region ist Wiens Innere Stadt mit 21 Euro pro Quadratmeter.

2. Platz Zwei teilen sich Wiens 19. Bezirk Döbling sowie Kitzbühel in Tirol mit 18-19 Euro pro Quadratmeter.

3. Auf dem dritten Platz liegen die Wiener Bezirke Leopoldstadt, Wieden, Mariahilf, Neubau, Alsergrund, Hietzing, Währing, Donaustadt sowie Gumpoldskirchen in Niederösterreich und Salzburg Stadt mit 16-17 Euro pro Quadratmeter.

Österreichs günstigste Eigentumsregionen:

1. Platz Eins belegt Drosendorf an der Thaya im Bezirk Horn in Niederösterreich mit 688 Euro pro Quadratmeter.

2. Platz Zwei belegt Groß-Siegharts im Bezirk Waidhofen an der Thaya in Niederösterreich mit 738 Euro pro Quadratmeter.

3. Auf Platz Drei verbucht Stadtschlaining und Umgebung im Bezirk Oberwart in Burgenland mit 803 Euro pro Quadratmeter.

Österreichs teuerste Eigentumsregionen

1. Österreichs teuerste Region für Eigentumsimmobilien ist Kitzbühel in Tirol für 17.994 Euro pro Quadratmeter.

2. Platz Zwei besetzt Wiens Innere Stadt mit 16.822 Euro pro Quadratmeter.

3. Wer in der Region Wörthersee in Kärnten wohnt, kann für durchschnittlich 12.731 Euro pro Quadratmeter kaufen.

Auf Schnäppchenjagd?

Wer besonders günstig kaufen möchte, der wird vor allem in Niederösterreich, speziell im nördlichen Waldviertel fündig. In Drosendorf an der Thaya nahe der tschechischen Grenze kann bereits um 688 Euro pro Quadratmeter gekauft werden. Auch das niederösterreichische Groß-Siegharts, Stadtschlaining im Burgenland und Horn samt umgebenden Gemeinden rangieren auf den günstigsten Plätzen. In Wien gilt Simmering als günstigster Bezirk für Kaufimmobilien. „Aber auch hier ist der Preis im Vergleich zum Vorjahr um fast 500 Euro pro Quadratmeter gestiegen, da hier viele Neubauprojekte für den Erstbezug auf den Markt kommen“, so Gabel-Hlawa. Ein neuer Top-Bezirk unter den günstigsten Wiener Bezirken ist Rudolfsheim-Fünfhaus. „Der 15. Bezirk verspricht aktuell ein preislich attraktives Portfolio an angebotenen Immobilien. Im Durchschnitt kostet hier eine Immobilie heuer fast 500 Euro weniger als noch im Vorjahr.“

Rekordgemeinde: Kitz

„Kitzbühel stellt 2018 einen absoluten Rekord auf. Hochwertige Immobilien in dieser Gegend sind international gefragt – und daher für durchschnittlich 17.994 Euro pro Quadratmeter zu haben. Im niederösterreichischen Drosendorf bekäme man dafür schon die 26-fachige Größe“, so Gabel-Hlawa. Der noble Urlaubsort schlägt somit auch die teuerste Region aus dem Vorjahr, Wiens Innenstadt, die 2017 mit rund 14.000 Euro pro Quadratmeter an der Spitze lag. Doch auch die Innenstadt stieg preislich um fast 3.000 Euro pro Quadratmeter im Vergleich zum Vorjahr. „2018 spielt die große Anzahl an sehr hochwertigen, exklusiven Luxusimmobilien eine entscheidende Rolle, die den Schnitt stark erhöhen.“

