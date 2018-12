Letzte Elbphilharmonie-Wohung verkauft

Die Elbphilharmonie in Hamburg ist nicht nur für Kulturbegeisterte ein Magnet, sie lockt auch Immobilienliebhaber. Nun verkaufte das Immobilienunternehmen Engel & Völkers alle 45 Luxuswohnungen in der Elbphilharmonie. Die bisher teuerste Eigentumswohnung in Hamburg erzielte zudem den Spitzenpreis von 11,07 Millionen Euro.

Die 287 Quadratmeter große Luxuswohnung befindet sich im 25. Stock der Elbphilharmonie und erzielte mit 38.588 Euro pro Quadratmeter den höchsten Kaufpreis des Hamburger Wahrzeichens. Die 45 Apartments sind unter anderem für den 270° Panoramablick über die Hansestadt, die Elbe und den Hamburger Hafen stark nachgefragt.