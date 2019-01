Am Belvedere: Boutiquehotel Andaz eröffnet im Frühjahr 2019

Nach der Eröffnung eines Andaz-Hotels in München am Schwabinger Tor, soll bis zum Frühjahr 2019 das Boutiquehotel in Wien Am Belvedere fertiggestellt sein. Konkret ist der jüngste Coup der Hyatt-Gruppe gegenüber dem 21er Haus und dem Schweizergarten, neben den Parkapartments am Belvedere geplant, die Adresse lautet Arsenalstraße 10.

Hotel-Lobby (Rendering). – Andaz Vienna Am Belvedere

Das Andaz Vienna wird 303 Zimmer, einen 2200 Quadratmeter großen Konferenzbereich inklusive einen 700 Quadratmeter großen Ballsaal haben. Das Hotel wird in zwei Baukörpern des Signa-Bauprojekts angeordnet sein, die mit verschachtelten Brücken miteinander verbunden sind und sich im Erdgeschoß eine großzügige Lobby teilen. Ein großer SPA- und Fitnessbereich im 4. und eine Skybar im 16. Obergeschoß auf 60 Metern Höhe runden das Angebot ab.

Innenbereich (Rendering). – Andaz Vienna Am Belvedere

Das Hotel wurde von Stararchitekt und Pritzker Preisträger Renzo Piano entworfen. Für das Interior Design des Hotels zeichnen Claudio Carbone und Gabriel Kacerovsky verantwortlich. (red.)