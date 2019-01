EHL Immobilien vereinbart Partnerschaft mit BNP Paribas Real Estate

Die EHL Immobilien Gruppe hat eine Kooperationsvereinbarung mit BNP Paribas Real Estate, einer Tochtergesellschaft der BNP Paribas Gruppe abgeschlossen. Das teilte der österreichische Immobiliendienstleister am Montag mit. Die Kooperation soll Österreich stärker ins Blickfeld institutioneller Investoren rücken und dem Markt zusätzliche finanzstarke Käuferschichten erschließen. Darüber hinaus betreut die Gruppe über Niederlassungen in Hongkong, Dubai und Singapur eine Reihe sehr großer institutioneller Kunden, die Österreich als Investmentziel bisher noch nicht registriert haben. "Die BNP Paribas Gruppe verfügt, über Europa hinaus, weltweit über ein einzigartiges Netzwerk und eine ausgezeichnete Reputation. Aus all diesen Gründen ist BNP Paribas Real Estate der perfekte Partner für uns", sagte Michael Ehlmaier, EHL-Geschäftsführer. (red.)