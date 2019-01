Ausweichquartier für RBI in Wien-Alsergrund

650 Mitarbeiter der Raiffeisen Bank International (RBI) werden ab März 2019 bis 2020 ein Bürogebäude in der Nordbergstraße 13 in Wien-Alsergrund beziehen. Das Ausweichquartier im neunten Wiener Gemeindebezirk wird notwendig, weil die Büroräume der RBI am Stadtpark umfangreich renoviert und modernisiert werden. Das Gebäude in der Nordbergstraße wird als Teil des Stadtentwicklungsprojekts Althan Quartier des Immobilienentwicklers 6B47 umgeplant und revitalisiert.

Bis Mitte 2018 wurden die Büros in der Nordbergstraße von der Unicredit Bank Austria genutzt. Auf dem 2,6 Hektar großen Areal über dem Franz-Josefs-Bahnhof am Julius-Tandler-Platz wird das Stadtteilzentrum "Althan Quartier" entstehen. (red.)

