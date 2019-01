Neues Zuhause: Wie lange dauert die Suche?

"Wer suchet, der findet", heißt es etwa für viele Immobiliensuchende – aber das Finden eines geeigneten Objekts dauert manchmal länger als gedacht. Jedes Jahr bezieht etwa jeder Zehnte ein neues Zuhause. Das zeigt eine aktuelle Umfrage von Immobilienscout24. Knapp neun von zehn Befragten sind in ihrem Leben bereits einmal umgezogen, bei Frauen liegt die Rate etwas höher als bei Männern. Die Hälfte hat sogar schon mehr als drei Mal im Leben den Wohnort gewechselt. Bei der letzten Immobiliensuche haben laut Umfrage mehr als die Hälfte der Befragten nach einer Mietwohnung Ausschau gehalten, elf Prozent nach einer Eigentumswohnung und 22 Prozent nach einem Haus. Immerhin 14 Prozent der Befragten gaben an, noch nie nach einer Immobilien gesucht zu haben.

Aufwändige Suche

Jeder fünfte Befragte gibt an, weniger als einen Monat nach seinem neuen Zuhause gesucht zu haben. Für 20 Prozent war die Immobiliensuche nach zwei Monaten beendet, ein weiteres Drittel hat zumindest innerhalb eines Jahres eine neue Immobilie gefunden. Ein Viertel gab an, mehr als ein Jahr nach dem neuen Heim gesucht zu haben, acht Prozent warteten sogar mehr als fünf Jahre auf die richtige Immobilie. Die Dauer der Immoibiensuche hängt mitunter von den Ansprüchen an das neue Heim ab. Wobei die Hälfte der Befragten nach ein bis drei Besichtigungen fündig geworden zu sein. Zwischen vier und sechs Objekte besichtigte rund ein Drittel der Immobiliensuchenden bevor eine Entscheidung getroffen wurde. Und 16 Prozent haben sieben und mehr Objekte verglichen. Für 39 Prozent der Befragten stellte sich die Suche als aufwändig heraus.

