Wien: Neue Bawag-Zentrale im Icon Vienna

Seit Anfang dieser Woche wird gesiedelt: Mehr als 1200 Beschäftigte der BAWAG Group beziehen ihre neuen Offices im Büroturm Icon Vienna mit direktem Zugang zum Wiener Hauptbahnhof. Der erste Schwung ist Mitte Februar umgezogen, diese Woche folgten die letzten Mitarbeiter. Am neuen BAWAG-Zentralstandort Wiedner Gürtel sitzen auch die Töchter easybank und start.bausparkasse. Die Büros in der früheren Zentrale im historischen Jugendstilbau der alten Postsparkasse am Georg-Coch-Platz in der Wiener City sind geräumt. Der historische Bau wurde schon vor längerem an die Signa-Gruppe des Immobilieninvestors Rene Benko verkauft. (APA/red.)