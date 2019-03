Neubau im Sonnwendviertel: Residenz Adele mit 284 Mietwohnungen

Die Vermarktung beginnt in Kürze, bis Sommer 2020 soll der Neubau im Sonnwendviertel in fertig gestellt sein: Auf einem 8470 Quadratmeter großen Areal errichtet Soulier Management das aus fünf Baukörpern bestehende Wohnprojekt „Residenz Adele“ - mit 284 frei finanzierte Mietwohungen. Die Wohnungsgrößen reichen von Studios mit 25 Quadratmetern bis zu Vier-Zimmer-Wohnungen mit 88 Quadratmetern. Die Tiefgarage verfügt über 112 Stellplätze sowie zwei Elektro-Tankstellen. Für die Architektur zeichnen Delugan Meissl Associated Architects gemeinsam mit Ganahl Ifsits Architekten verantwortlich. Die gesamten Kosten für das Projekt, das nach Adele-Bloch-Bauer benannt wurde, belaufen sich auf rund 75 Millionen Euro. Im Zuge eines strukturierten Bieterverfahrens soll die Residenz an einen Investor verkauft werden.

Mehr Infos unter: www.adele.co.at