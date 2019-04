Bäumlequartier: Rhomberg plant zweiten Bauabschnitt in Lochau

Der Rohbau der ersten drei Wohnhäuser sowie die Hülle der Halle des Projekts „Bäumlequartier am See in Lochau abgeschlossen. Rhomberg Bau plant aktuell den zweiten Bauabschnitt. Insgesamt entstehen auf einer Grundstücksfläche von 12.800 m2 sieben Baukörpern. Geplant sind 135 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Größen zwischen 49 und 110 m2. Für kommenden Winter ist die Fertigstellung der Wohnungen der ersten Bauetappe sowie die fünf Gewerbeinheiten auf dem Areal zwischen Lindauer und Hörbranzer Straße ub direkter Nähe zu Bodensee vorgesehen. 2021 erfolgt voraussichtlich die zweite Etwappe. Neben Rhomberg beteiligt sich auch die Wohnbauselbsthilfe als Bauherr für Miet- und Mietkaufwohnungen. Für die Planung zeichnet das Architekturbüro Baumschlager Eberle verantwortlich.