Miete und Eigentum: Die Lieblingsbezirke der Wiener

Nach welchen Wohngegenden Wiens am häufigsten gesucht wird und welche bei Mietern und Käufern begehrt sind, untersuchte das Immobilienportal Findmyhome.at und wertete dazu rund 700.000 Suchanfragen aus. Hier die Top-Bezirke (Miete und Eigentum):

Miete

Erstmals unter den Top drei liegt Hernals (1) und belegte auch gleich den ersten Platz als beliebtester Bezirk bei den Mietern. Der 17. Bezirk verbuchte die meisten Suchanfragen. Einerseits verfügt Hernals über eine Infrastruktur mit guter Anbindung in die Innenstadt und andererseits ist man schnell im Grünen. „Sowohl die Hauptuni als auch die BOKU sind gut erreichbar - das erklärt auch, warum vor allem nach kleinen Wohneinheiten, zwischen 35 bis 45 m2 gesucht wird“, erklärte BerndGabel-Hlawa, Geschäftsführer von Findmyhome.at.

Den zweiten Platz belegt Rudolfsheim-Fünfhaus (2). Die Popularität des 15. Bezirks liege unter anderem an den vielen Neubauprojekten und geförderten Wohnungen wie SMART-Wohnungen. Die Wohngegend ist für Jungfamilien und Paare interessant und die Mieten sind wesentlich günstiger als innerhalb des Gürtels. Drittplatzierter Penzing (3) ermöglicht ruhiges Wohnen zu moderaten Preisen. Wer es exklusiver will, findet sich im 14. Bezirk ebenso eine geeignete Bleibe. Gefragt sind aktuell eher kleinere Wohneinheiten (35 bis 45 m2). Favoriten (4) belegt den vierten Platz. „Wer im zehnten Bezirk auf Immobiliensuche ist, ist meistens an einer günstigen Wohnung interessiert - oft auch nur als Übergangslösung für einige Jahre“, sagen die Experten von Findmyhome.at.

Eigentum

Nicht nur in Sachen Mietwohnung ist Penzing (1), der waldreichste Bezirk Wiens, sehr begehrt. Die meisten Suchanfragen von Immobilienkäufern betreffen im ersten Hakbjahr 2019 erstmals den 14. Bezirk, wo Immobilien im Größenbereich von 110 bis 125 m2 gesucht werden. Auf dem zweiten Platz bei Immobilienkäufern liegt Landstraße (2). Rund um Wien Mitte hat sich ein belebtes Grätzel mit zahlreichen Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten entwickelt. Bei den Suchanfragen zur Miete auf dem ersten Platz, spielt Hernals (3) auch bei den Interessenten für eine Eigentumswohnung in den vorderen Reihen mit. Im 17. Bezirk passiert laut Gabel-Hlawa momentan einiges - zum einen ist die U5 geplant, aber auch die Gegend um den Dornerplatz/Kalvarienberggasse entwickelt sich zu einem interessanten Grätzel. Auch der Nachbarbezirk Ottakring (4) hat Potenzial für eine langfristige Investition - so sehen es die Immobiliensuchenden. Der 16. ist vor allem rund um den Brunnenmarkt und den Yppenplatz für Käufer interessant. Hier wird im Schnitt nach Wohnungsgrößen von 70-85 m2 gesucht. (red.)