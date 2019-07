Wörthersee: Ferienheim der Sängerknaben könnte öffentliches Strandbad werden

Die Wiener Sängerknaben könnten in Zukunft das Gelände ihres Sommerferienheimes in der Gemeinde Maria Wörth am Südufer des Wörthersees für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Der ORF Kärnten zitierte in einer Meldung Projektleiter Volker Dienst. Zuerst soll ein Kulturzentrum am See entstehen, später könnte der Seezugang auch für ein öffentliches Bad genutzt werden.

Laut ORF möchte man mit diesem Schritt ein Zeichen gegen die Privatisierung der Gründe am Wörthersee setzen und mehr Kultur an den See bringen. Für einen Badebetrieb müsse aber zuerst noch für die erforderliche Infrastruktur gesorgt werden. Die Seeresidenz der Wiener Sängerknaben besteht seit Ende der 1950er-Jahre, hauptsächlich wird sie im Sommer von dem weltberühmten Knabenchor genutzt.

