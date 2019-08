Ikea präsentiert neues Logistikzentrum in Wien

Ikea hat sein neues Logistikzentrum in der Vohburggasse in Wien Strebersdorf vorgestellt. Das Gebäude ist für Kundenlieferungen und -abholungen konzipiert und soll den gesamten Einzugsbereich Wiens abdecken. Laut Projektmanagerin Doris Rottensteiner reagiert Ikea damit unter anderem auf das veränderte Konsumverhalten, das mit der Digitalisierung in den Handel Einzug gehalten hat – Stichwort „Click and Buy“. „Das erfordert ein näheres Heranrücken an die Kunden“, erläutert Rottensteiner. Ikea hat sich mit dem neuen Zentrum zum Ziel gesetzt, die Ware möglichst noch am gleichen Tag der Bestellung liefern zu können.

Das Verladezentrum verfügt über 43 Verladetore, die nach eigenen Informationen allesamt für eine allfällige Nachrüstung mit E-Truck-Ladestationen vorbereitet sind. Die Abholstation für Kunden liegt an der Süd-West-Seite des Gebäudes, außerhalb der Öffnungszeiten können Kunden ihre bestellte Ware rund um die Uhr mittels sogenannter „Lockerboxen“ abholen.

Rund 70 Mio. Euro hat sich das Unternehmen den neuen Standort kosten lassen, 31.000 Kubikmeter Beton wurden verbaut, 41 Kilometer Rohleitungen verlegt.

Eisspeicher und Fotovoltaik

Auch die Energietechnik ist zukunftsorientiert: Das Gebäude wird mittels einer in den Boden eingelassenen Eisspeicheranlage – laut eigenen Angaben die größte Europas – beheizt und gekühlt, das gesamte Dach soll im Endausbau mit Fotovoltaikmodulen bestückt werden, die zu vier Anlagen mit je 200 KW/p zusammengeschalten sind. Ein Viertel des so generierten Stroms soll selbst verbraucht, der Rest ins Netz eingespeist werden.

Nachdem die Bauarbeiten abgeschlossen sind, übernehmen in den nächsten Tagen die Logistiker die Szenerie. Die IT muss installiert, Regalplätze müssen etikettiert, alle Fahr- und Gehwege markiert werden. Diese Arbeiten inklusive der Probebetrieb nehmen noch den ganzen September in Anspruch, die eigentliche Eröffnung soll dann am 8. Oktober erfolgen.