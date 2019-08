Wien Liesing: Projektstart für 143 Wohnungen "In der Wiesen Ost"

Die Stra­bag Re­al Es­ta­te (SRE) beging am Donnerstag den Spa­ten­stich für das Wohn­pro­jekt „In der Wie­sen Ost" mit 143 frei­fi­nan­zier­ten Ei­-

gen­tums­woh­nun­gen. Die Anlage be­fin­det sich in der Röß­ler­gas­se 13 in Wien 23 im Sied­lungs­ge­biet der „obe­ren Wie­sen“, die Fertigstellung ist bis Herbst 2021 geplant. Für die Architektur zeichnet das Büro Tillner & Willinger ZT GmbH verantwortlich. Die insgesamt drei Gebäudeteile verfügen über unterschiedliche Fassaden: Bei „Esprit“ kommen Textilien zum Einsatz, das Wohnobjekt „Harmonie“ ist mit Holzpanelen ausgestattet und der dritte Baukörper, „Eleganz“, besteht aus Glas.