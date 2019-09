Linz: Mietwohnungen mit Aussicht

Während in Wien bald gewerbliche Mieter in das Holzhochhaus in Aspern ziehen, steht auch in Linz ein Hochhaus kurz vor Fertigstellung. Die 167 Zwei- und Dreiraumwohnungen verteilen sich auf 18 Geschoße des 61 Meter hohen Wohnturms und sollen ab Oktober bezugsfertig sein.

Die Wohnungen mit Größen zwischen 47 und 75 m2 bieten Loggien, Balkone oder Terrassen von 14 bis 36 m2 - mit Kaltwasseranschluss, der es den neuen Mietern ermöglichen soll „Urban Gardening“ zu betreiben, heißt es in einer Aussendung.

Auf der Nutzfläche von fast 15.000m2 befindet sich auch ein Supermarkt im Erdgeschoss sowie eine zweigeschoßige Tiefgarage mit 195 PKW-Stellplätzen.

18 Geschoße fasst der 61 Meter hohe Wohnbau an der Kreuzung Lastenstraße und Edeltraud-Hofer-Straße – (c) Guenther EDENSTOECKL

Nach dem „Lux Tower" im Bahnhofsviertel und dem noch im Bau befindliche Bruckner Tower in Urfahr ist das Projekt „Lenau Terrassen“ das zweite Wohn-Hochhaus, das in der oberösterreichischen Landeshauptstadt fertiggestellt wird.

Was die Lenau Terrassen von den beiden anderen Wohntürmen in Linz unterscheidet, sei, dass es sich ausschließlich um Mietwohnungen handle, sagt Günther Edenstöckl, Geschäftsführer der Real 360 Immobilien. Somit werde das Wohnen in luftiger Höhe auch für Interessenten möglich, die derzeit nicht vorhätten, sich Eigentum anzuschaffen oder einfach eine Wohnung auf Zeit in zentraler Lage suchten.