Kaiserlich, österreichisch und historisch, umliegend, Wiener und südlich“ lauten die Adjektive, die das Assoziationsnetzwerk in Verbindung mit dem Wort Salzkammergut ausspuckt. (Gut: inner, ober und bayrisch auch noch – aber das sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.) Dort haben nicht wenige, die sich heute für Luxusimmobilien interessieren, die Sommer ihrer Kindheit verbracht, dort lockt die Nähe zur Hauptstadt und schreckt den echten Liebhaber auch der Schnürlregen nicht.

Keine Schnäppchen

Was sich auch in den Preisen widerspiegelt: Schnäppchen gibt es hier keine, die Gründe direkt am Wasser zählen zu den teuersten der Republik und werden trotzdem teilweise über Wartelisten vergeben. Und auch für schöne Anwesen mit Blick auf das begehrte Blau muss tief in die Tasche gegriffen werden, auch wenn es ab der zweiten Reihe erheblich günstiger wird; Wichtig ist für den Luxusmarkt vor allem, dass irgendein Bezug zu einem der Seen da ist. Welcher es denn genau sein soll, hängt von den Vorlieben ab. Das Thema Sehen und Gesehenwerden spielt zwar im Salzkammergut bei Weitem nicht die Rolle, die es beispielsweise am Wörthersee spielt. Die Chancen, auf Prominenz zu treffen, sind aber am Altausseer See besonders hoch. Allerdings sind hier eher die großen Namen aus Politik, Wirtschaft und Kultur zu finden als die Adabeis und Sternchen, und das Traditionsbewusstsein ist hoch.

Für die Segler gilt der Attersee als die beste Wahl, für die Ruhesuchenden der Fuschlsee, die internationale Klientel zieht es am stärksten an den Wolfgangsee. Der steht auch bei Wienern und Niederösterreichern gleichauf mit dem Attersee auf Platz eins der Beliebtheitsliste, gefolgt vom Mond- und Traunsee. Neben den Seen lockt aber auch der historische Charakter vieler Liegenschaften manchen Käufer ins Salzkammergut. Die Sehnsucht nach kaisergelben Fassaden, großen Holzbalkonen und romantischen Pawlatschengängen spiegelt den Wunsch nach dem Flair vergangener Tage, nach Ursprünglichkeit und Herrschaftlichkeit.

Ein Wunsch, der beispielsweise am Wolfgangsee derzeit mit dem passenden Budget leicht erfüllt werden kann. Hier steht aktuell das Lederer-Schlössl zum Verkauf, das streng genommen eher eine großzügige Villa ist und mit der Bezeichnung „Schlössl“ einst den Status des Eigentümers – Adalbert Lederer aus Prag – ein wenig aufputzen sollte.

Blick ins Lederer-Schlösschen am Wolfgangsee. – Engel & Völkers

Villa mit Prestige

Zu diesem Zwecke ließ er beim Bau 1899 auch ein Wappen über dem herrschaftlichen Eingang und darüberliegenden Balkon anbringen – und machte sich darüber hinaus als Gönner der Gemeinde Strobl beliebt. Neben dem Statusgewinn ließ es sich aber auch seinerzeit in der Schlössl-Villa schon hochkomfortabel residieren – und dieser Komfort ist nach dem Dachausbau 1914 und der sorgfältigen Instandhaltung des derzeitigen Eigentümers nicht geringer geworden: Auf insgesamt 477 Quadratmetern Wohnfläche finden sich heute insgesamt zwölf Zimmer – darunter eine Einliegerwohnung – vier neue Bäder und sechs Schlafzimmer, in denen zahlreiche Antiquitäten, große Kristallluster und historische Kachelöfen für das passende historische Flair sorgen. Vermittelt wird das Schlössl über Engel&Völkers Wels, aufgerufen sind dafür fünf Millionen Euro.

Thonet als Vorbesitzer

Auch in der Nähe von Gmunden können die Liebhaber historischer Salzkammergutvillen derzeit fündig werden. Die historische Villa wurde 1868 dem Vernehmen nach von keinem Geringeren als Theophil Hansen erbaut; gesichert ist, dass sie später im Besitz der Familie Thonet war, nach der sie im Volksmund Thonet-Villa benannt wurde. Jetzt steht das Anwesen wieder zum Verkauf, um 3,2 Millionen Euro gibt es neben viel Geschichte und historischem Flair ein 3,5 Hektar großes Parkgrundstück, auf dem sich neben der Villa auch noch ein Nebengebäude und ein Pool befinden. Gewohnt wird auf insgesamt 700 Quadratmetern in 15 Zimmern, in denen sich teilweise prächtige Holzvertäfelungen, Luster und Antiquitäten finden. Einige Bereiche wurden in den vergangenen Jahren renoviert, darunter alle Installationen, Böden und Sicherheitseinrichtungen; andere Bereiche können allerdings ein wenig liebevolle Zuwendung vertragen. Vermittelt wird die Thonet-Villa über Immobilien Swoboda in Oberwels.

Weniger das Haus als vielmehr der Grund steht im Mittelpunkt einer Liegenschaft am Attersee.

Thonet-Villa bei Gmunden. – Swoboda

Am Wasser mit Altbestand

Bei der vor allem drei Dinge für Begeisterung bei Kennern sorgen: ein direkter Seezugang, ein Steg und eine Boje. Außerdem hat das knapp 2300 Quadratmeter große, schlauchartige Grundstück, das auf einer kleinen Halbinsel liegt, eine Privatzufahrt – und ganz nebenbei auch ein Haus aus den 1960er-Jahren. Das aber im Zusammenhang mit derartigen Gründen am Attersee in der Maklersprache als „Altbestand“ bezeichnet wird, 130 Quadratmeter groß ist und wahlweise abgerissen oder revitalisiert und vergrößert werden kann. Der wahre Wert liegt hier im Grund und Boden und ist mit 2,45 Millionen Euro beziffert. Vermittelt wird die Seeliegenschaft über Marlies Muhr Immobilien. Liegenschaft mit direktem Zugang zum Attersee. – Muhr Immobilien

Modern mit Ausblick

Genau anders herum ist die Lage bei einer modernen Villa oberhalb des Attersees: Hier steht die Architektur im Mittelpunkt, der See bildet lediglich das schöne Panorama, das durch die raumhohen Scheiben des Hauses zu sehen ist. In der Nähe von Litzlberg gelegen, steht das 2009 erbaute Haus in einer ruhigen Nachbarschaft und wurde mit seinen zahlreichen großen Fenstern so ausgerichtet, dass das viel strapazierte Wort „lichtdurchflutet“ wirklich seiner Bedeutung gerecht wird. Auf insgesamt 620 Quadratmetern Wohnfläche finden sich zahlreiche Nice-to-haves wie ein Spa-Bereich mit Indoorpool und Sauna sowie ein Heimkino, vor allem aber fünf Zimmer und vier Bäder. Nicht weniger als vier Terrassen sorgen außerdem für Schatten- oder Sonnenplätze zu allen Tageszeiten – Seeblick inklusive natürlich. Vermittelt wird die Architektenvilla über die Immobilienkanzlei Alexander Kurz, aufgerufen sind dafür 2,85 Millionen Euro. (sma)

