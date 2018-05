Concierge: Was für ein Empfang!

Ein Unternehmen, das sich uneingeschränkt dem Service widmet, hat nur eine Sorge bezüglich der Gewinne: Sie sind peinlich groß.“ Auf diese Überzeugung, die einst schon Henry Ford zum Erfolg verhalf, setzen in den Zeiten vieler schöner neuer Quadratmeter auf dem Wiener Luxusmarkt auch mehr und mehr Entwickler. Und locken potenzielle Käufer damit, dass ihre Hemden künftig nicht mehr tagelang im Auto spazieren gefahren werden, sondern in die Putzerei kommen. Dass am Abend Packerl statt Postzettel in Empfang genommen werden können und sie mit einem freundlichen Lächeln begrüßt werden, wenn sie durch die Haustüre kommen. Vollbringen soll all diese Dinge der Concierge oder Doorman, der es, zumindest auf Plänen und in Kaufverträgen, inzwischen von Paris, London, New York bis Wien geschafft hat – auch wenn so mancher noch mit dem Konzept fremdelt.

Nicht um jeden Preis. Denn so schön es ist, sich auf solche Dienste verlassen zu können – günstig sind sie nicht immer, und auf die Betriebskosten hat der bisher nicht unbedingt serviceverwöhnte Wiener traditionell ein wachsames Auge. Deshalb ist das Angebot derzeit vor allem in Häusern populär, in denen viele und eher kleinere Einheiten zum Verkauf stehen. Verteilen sich die Kosten für den Herrn oder die Dame am Empfang auf viele Köpfe und wenig Platz, können sie bei gut einem Euro pro Quadratmeter liegen – was den Besitzer einer 60 oder 80 Quadratmeter großen Pied-à-terre nicht wirklich schmerzt.

Sind aber mehr als zwei oder gar bis zu fünf Euro pro Quadratmeter zu berappen, kann das für die Bewohner des 300 Quadratmeter großen Penthouses die Schmerzgrenze für ein freundliches Grüß Gott und das Aushändigen der Hemden deutlich überschreiten. Innerhalb dieser Erfahrungswerte versuchen die Entwickler aktueller Wiener Luxusprojekte die richtige Mischung aus Kosten und Nutzen zu finden, denn die Nachfrage wächst – besonders von internationalen Kunden, die diese Dienste gewohnt sind.

„Ich glaube, dass im Luxussegment Zusatzservices immer essenzieller werden, um die entsprechenden Preise erzielen zu können“, ist etwa Thomas Belina, Managing Director von Colliers International Wien, überzeugt. „Wenn man heute mit hochpreisigen Produkten erfolgreich sein will, muss man mit Zusatzleistungen punkten; die Zeiten, in denen Luxus durch eine Klimaanlage und Parkettböden definiert wurde, sind definitiv vorbei.“



Sicherheit und Opernkarten. Wobei es den Kunden nicht nur um Annehmlichkeiten wie Paketannahme oder Botengänge geht, wie Daniela Schachinger, Geschäftsführerin von Wohnkonzept Immobilien, weiß. „Für viele ist auch die damit verbundene Sicherheit ein wichtiger Punkt“, so die Maklerin, die unter anderem das Palais Kolin vermarktet, wo mit dem Bezug der Wohnungen ein Conciergeservice angeboten werden soll. Außerdem würden gerade internationale Käufer die Möglichkeit schätzen, dass für die Wiener Wohnung auch während längerer Abwesenheiten Dinge wie Lüftungs- und Reinigungsservices organisiert werden können. Wichtig sei herauszufinden, was welchen Bewohnern wie viel wert ist. „Bis zu vier oder 4,50 Euro pro Quadratmeter sind die Leute bereit, monatlich zu zahlen“, berichtet sie. „Ab fünf oder sechs Euro an zusätzlichen Betriebskosten steigen sie aus.“

Im Entrée. Das Palais Schottenring soll noch heuer fertiggestellt werden, ... – (c) Palais Schottenring/SRE

Wobei alles relativ ist, wie es Belina auf den Punkt bringt: „Sich bei Preisen über 30.000 Euro pro Quadratmeter darüber zu beschweren, ist wie ein Porschefahrer, der sich über die Kosten für einen vollen Tank aufregt“, lacht er. Service koste eben, und das müsse vielleicht in manchen Köpfen erst ankommen. Wobei damit dann Angebote, die über das reine Basiskonzept hinausgehen, verbunden sein könnten: „Dann hält einem der Concierge nicht nur die Tür auf, sondern organisiert Opernkarten oder macht Tischreservierungen.“ Einen Weg, die Kosten auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bewohner anzupassen, bietet unter anderem der William Premium Concierge Service, der in Wien derzeit rund 400 Apartments betreut und in die Konzept-Entwicklung von drei neuen Projekten – die aus Diskretionsgründen so wenig genannt werden, wie die bestehenden – involviert ist.

Sich Zeit kaufen. Hier wird mit einem dualen System, das aus einem Basis-Paket, das allen Bewohnern zur Verfügung steht, und Zusatzangeboten gearbeitet. Zum Grundkonzept gehören Dinge vom Empfang über Botengänge, Paketannahme bis zu Urlaubsservice, außerdem an fünf Tagen der Woche vormittags die Anwesenheit eines Doorman beziehungsweise einer Concierge im Foyer. Wer außerhalb dieser Zeiten oder über dieses Angebot hinaus Wünsche hat, kann diese per Telefon oder E-Mail dazubuchen. „Den Kunden ist es wichtig, ein faires Preis-Leitungsverhältnis zu haben“, berichtet Geschäftsführerin Karin Veigl. Die Möglichkeit, sich Zeit zu kaufen, wüssten aber inzwischen viele zu schätzen. So können Dienste wie Veranstaltungsorganisation, das Buchen von Massagen oder Personal-Trainern, Butlerdiensten oder Reinigungsservices zusätzlich in Anspruch genommen werden. „Für ausländische Kunden, die sich nicht das ganze Jahr in Wien aufhalten, kümmern wir uns beispielsweise auch um die Post von Ämtern, die wir übersetzen lassen und weiterleiten. Oder sorgen dafür, dass das Apartment bei der Rückkehr nach Wien gereinigt und der Kühlschrank aufgefüllt ist“, nennt sie weitere Beispiele für Dinge, die heute schon zum Angebot gehören.

Einer, der genau weiß, welche Aufgaben (beziehungsweise auch Wunder) in diesem Business von einem erwartet werden, ist Raffaele Sorrentino. Sorrentino startete seine Dienstleistungslaufbahn als Page am Comer See, in St. Moritz, London, Paris, arbeitete unter anderem als Chef-Concierge im Berliner Hotel Adlon und wurde mehrfach zum besten Concierge der Welt gekürt. Seit 2009 ist er mit der Firma Ras – service at any time GmbH selbstständig, hat acht Standorte in Deutschland und bald einen in Wien: Sein Unternehmen übernimmt den Concierge-Service im Palais Schottenring Vienna.

Bei diesem Luxusprojekt (Wohnungen bis zu 420 Quadratmeter Größe, Preise ab 15.000 Euro pro Quadratmeter) wird gerade der Innenausbau ausgeführt, 60 Prozent der Einheiten sind schon verkauft, im heurigen Herbst sollen die ersten Besitzer einziehen. Inklusive: ein Rund-um-die-Uhr-Sorglos-Paket dank Sorrentinos Concierge-Service. Auch hier wird das Ganze mittels einer „Flat-Rate“ organisiert, es gibt eine „Basis-Fee für Grundleistungen, etwa auch die Anwesenheit rund um die Uhr, alles andere wird einzeln zwischen dem Concierge und dem Bewohner abgerechnet“, sagt der Experte. Preissensibilität sei heute der wesentliche Faktor. „Früher hieß es oft ‚Das will ich‘, und der Preis war egal“, erzählt Sorrentino. Heute sei vor allem Transparenz wichtig. Dem Kunden werde jede Rechnung einzeln gezeigt und abgerechnet. „Man hat viel mit Millionären zu tun. Und alle wollen einen guten Deal.“ Vor Ort, am Schottenring, werden sich mindestens fünf Personen (plus Back-up-Mitarbeiter) um die Bewohner kümmern. Und in der Zentrale in Deutschland sitzen drei Concierges, die mit der „Erfüllung der unmöglichen Aufträge“ betraut sind, erzählt Sorrentino lachend. Und da muss es nicht „nur“ um Tickets für das Champions-League-Finale gehen oder Karten fürs Neujahrskonzert. In seiner Zeit im Hotel musste der Dienstleistungsfachmann auch schon mal ein Auto tunen (lassen). „Ein brandneues, damit es so aussieht, wie das andere, noch coolere, das der Gast gerade in der Hotelgarage entdecken musste. Innerhalb von 36 Stunden, für 60.000 Mark damals.“

Dog Walking, Valet Parking. Was die Zukunft bringen wird, wenn die Wiener erst einmal auf den Geschmack gekommen sind, lässt sich derzeit nur schwer sagen. Ob der Dog-Walker bald das Bild des Stadtparks ähnlich prägen wird wie das des Central Park weiß man nicht, „aber dass es das geben wird, kann ich mir schon vorstellen“, so Belina. Auf jeden Fall eine Überlegung wert sei ein anderes Thema: „Für mich wäre es eine gute Idee, sich mit dem Thema Mobilität zu befassen, etwa Elektrofahrräder oder -fahrzeuge als Zusatzdienst anzubieten.“

Und bei einem sind sich Belina und Schachinger einig: Das in anderen Ländern und Kulturen im Highend-Segment so beliebte Valet-Parking, bei dem man einem dienstbaren Geist den Autoschlüssel in die Hand drückt, wird hier eher keinen Erfolg haben. „Der Österreicher gibt seinen Autoschlüssel sicher nicht her“, ist Belina überzeugt. Karin Veigl sieht das nicht für immer in Stein gemeißelt, zumal dann, wenn es nett offeriert wird: „Das braucht natürlich eine entsprechende Auffahrt“, stellt sie klar, „bei der ich bequem vorfahre und der Concierge dann sowieso kommt, um mir mit den Packerln zu helfen. Und wenn der dann fragt, ‚Darf ich Ihnen auch gleich den Schlüssel abnehmen?‘, sagt man doch gerne ja“, lacht die Unternehmerin. „Aber das dauert sicherlich noch ein bisschen.“ Was vor zehn Jahren allerdings auch noch für die Idee des Concierges in Wohnhäusern gegolten hat...