Wohnen auf Zeit

Ein Wasserrohrbruch, ein Arbeitsaufenthalt, eine Trennung oder die Unterbringung lieber Verwandter, die ein wenig länger bleiben möchten: Gründe für das Anmieten von Kurzzeitwohnungen gibt es viele, und sie werden in Zeiten flexibler Arbeitsorte immer mehr. Sobald der Aufenthalt über ein paar Tage hinausgeht, wissen es außerdem viele zu schätzen, etwas mehr Platz als im Hotel zu haben und sich Kleinigkeiten in der eigenen Küche richten zu können. Was aber nicht heißt, dass man dafür auf die Annehmlichkeiten verzichten will, die Hotels so mit sich bringen.

WLAN und Roomservice

Weshalb die Kurzzeitangebote fast immer mit Basics wie Handtüchern, Bettwäsche und einigem, was das Hobbykochherz begehrt ausgestattet sind. Auch für die Reinigung ist meist in regelmäßigen Abständen gesorgt, auch wenn nicht täglich das Zimmermädchen das Bett aufschüttelt. Zu den wichtigsten Must-haves gehören nach Aussagen der meisten Kurzzeitvermieter heute leistungsstarke WLANs, ohne die die schönen Quadratmeter kaum mehr an den Mann oder die Frau zu bringen sind. Ist das Budget etwas robuster, lassen sich all diese praktischen Eigenschaften auf Zeit auch noch mit Einserlagen, Designermöbeln und/oder liebevoll ausgesuchtem Vintage-Mobiliar kombinieren. Ein Überblick über die unterschiedlichen Möglichkeiten, in Wien zu wohnen, wenn's ein wenig länger dauert.

Neu und retro: Phil's Place – Phil's Place

Ganz neu ist beispielsweise Phil's Place, der für Architekturfreunde einen besonderen Reiz haben dürfte. Die heuer im Sommer eröffneten 135 Appartements befinden sich nämlich im Philips-Haus an der Triester Straße. Der Charakter des in den 1960er-Jahren von Karl Schwanzer erbauten Hauses ist trotz des Umbaus durch die Josef Weinberger Architects und das Interieurdesign von Lilo von Pretz erhalten geblieben, während die Annehmlichkeiten der Neuzeit in die 31 bis 47 Quadratmeter großen Einheiten Einzug gehalten hat. Diese reichen von der Klimaanlage bis zum Flatscreen-TV, der sich als drehbarer Raumteiler zwischen Schlaf- und Wohnbereich befindet und damit wie manch andere Möbelstücke multifunktional ist.

Bei der Einrichtung lassen sich neben klassisch-klaren Linien auch jede Menge stilistischer Anspielungen auf die 1960er-Jahre finden, Elemente vom Nierentisch bis zum Retro-Koffer-Plattenspieler sorgen hier für besondere Akzente.

Außerdem gibt es eine voll eingerichtete Küche, die für komplette Mahlzeiten genutzt werden kann, aber nicht muss. Denn die Appartements werden auch als Full-Service-Appartements angeboten, wobei einzelne Services vom der Zimmerreinigung bis zum Room-Service dazugebucht werden können. Gebucht werden können die Studios tage-, wochen- oder monatsweise, die Preise beginnen bei rund 60 Euro pro Nacht. Infos unter www.phils.place.

Richtig Vintage: LaRogy am Augarten – (c) Christoph Liebentritt

Wenn es nicht retro, sondern Vintage sein darf, sind die LaRogy-Appartements in Wien eine schöne Alternative zu den klassischen Kurzzeitangeboten. In zwei Häusern am Westbahnhof und am Augarten hat Inhaberin Martina Rogy insgesamt elf Appartements liebevoll mit aufpolierten Vintage-Möbeln unterschiedlicher Stile und Epochen eingerichtet. Keine Wohnung gleicht dabei der anderen, in den Studios, Ein-, Zwei- und Dreizimmereinheiten, finden sich Vintage-Schätze vom alten Trafikschrank, der seinen Weg jetzt als cooles Designerstück fortsetzt, über Porzellanputten, die glühbirnenhaltend von der Decke hängen, bis zur Biedermeierkommode, die neben modernen Küchenelementen wieder ganz neu zur Geltung kommt.

Denn die Liebe zu den alten Dingen steht hier nicht im Gegensatz zur Funktionalität, Bäder und Küchen sind modern und auf dem neuesten Stand – was nicht heißt, dass die Wanne keine Löwenfüße haben kann. Zur Ausstattung der Appartements gehören Bettwäsche und Handtücher, voll eingerichtete Küchen und ein gutes WLAN, Waschmaschinen finden sich im Haus. Vermietet werden die Wohnungen tage-, wochen- und monatsweise, die Preis reichen von 45 bis 100 Euro pro Tag beziehungsweise 1000 bis 2200 Euro pro Monat. Infos unter https://larogy.apartments

Mit Domblick: Dachgeschoßwohnung in der inneren Stadt – Vienna Residence

Wenn das Budget ein wenig größer ist, lässt sich der verlängerte Wien-Aufenthalt auch mit Stephansdomblick und Balkon mitten im Ersten genießen. Zu finden ist dieser Dreiklang des prestigeträchtigen Wohnens an der Wollzeile, wo über die Kurzzeit-Plattform Vienna Residences eine 130 Quadratmeter große Dachgeschoßwohnung vermittelt wird, zu der neben dem großzügigen Wohnbereich noch drei Schlafzimmer, drei Bäder und eine wirklich große Küche samt Kochinsel gehören. Eine Waschmaschine-Trockner-Kombination in der Wohnung dafür sorgt, dass man hier wirklich autark wohnen kann – aber nicht muss.

Denn über das Concierge-Service der Plattform können neben der standardmäßigen zweiwöchentlichen Reinigung zudem Dienstleistungen aller Art dazugebucht werden – vom täglichen Zimmerservice über Botengänge bis zur Essenslieferung. Zu haben ist das Wohnerlebnis zur Wahl wochen- oder monatsweise, die Preise dafür beginnen bei 2690 Euro pro Woche oder 7390 Euro pro Monat. www.viennaresidence.com

Beletage am Ring – VCA Vienna City Apartments

Mitten in Wien, am Schottenring, bieten die VCA Vienna City Apartments Kurzzeitunterkünfte mit Servicepaketen an. Dazu gehören unter anderem ein Abholservice vom und zum Flughafen, wöchentliche Wäschedienste und tägliche Zimmerreinigungen; eine vollständig ausgestattete Küche sorgt aber dafür, dass man essen kann. Gewohnt wird in dem Gründerzeithaus in vier regulären Suiten zwischen 38 und 60 Quadratmetern; wer sich etwas Besonderes leisten möchten, kann aber eine – oder gleich beide – VIP-Suite mit je 250 Quadratmeter anmieten und in der Beletage residieren, sechs Meter hohe Räume und ein eigener Eingangsbereich inklusive. Die Preise für die VIP-Suiten gibt es auf Anfrage, die regulären Suiten beginnen bei Tagespreisen von 179 Euro aufwärts; Infos unter www.vienna-city-apartments.com