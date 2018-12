Neubau in Wien-Landstraße: "The Embassy" ist bezugsfertig

In Wien Landstraße steht im Botschafterviertel "The Embassy" für neue Bewohner bereit. Auf dem ehemaligen Sparkassenstandort Beatrixgasse 27 entstand ein Neubau mit Luxuswohnungen von 45 bis 190 m2. Eine Besonderheit ist die „atmende“ Fassade: Die durch die Fenster entweichende Wärme wird zur Vorwärmung der in die Räume einströmenden Frischluft genutzt, das soll jährlich bis zu 20 Prozent Energie einsparen. Die Kaufpreise beginnen bei 412.000 Euro. (red.)