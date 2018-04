Trends und Strategien im Wohnbau

Insgesamt werden in Wien laut dem „Marktüberblick für Entwickler und Investoren“ von CBRE von 2016 bis 2018 rund 27.400 Wohneinheiten in Projekten mit mindestens 20 Einheiten errichtet. Die hohe Neubauleistung trägt jedenfalls dazu bei, den seit Jahren bestehenden Nachfrageüberhang am Wohnungsmarkt etwas zu entschärfen. Die Angebote am Markt sind vielfältig, der heimische Wohnbau zählt zu den qualitativ hochwertigsten in ganz Europa, betrachtet man die Vielfalt an Wohnungsideen und -konzepten, auch zu einem der innovativsten. Vielfältige Wohnwünsche werden befriedigt, es lässt sich beobachten, dass die Größe der Bauten in Bezug auf die Anzahl der Einheiten wächst. Große Baulose sind in Bearbeitung, die Herausforderung wird sein, in Projekten mit 300, 400 oder 500 Wohnungen ebenso eine hohe Lebensqualität aufrechtzuerhalten.

Der Großteil wohnt zur Miete. Ein zentrales Merkmal des Wiener Marktes ist der hohe Anteil an Hauptwohnsitzen, die auf Mietverhältnissen beruhen. Laut Statistik Austria beträgt dieser Anteil in Wien an die 78 Prozent, die Eigentumsquote liegt bei nur 19 Prozent. Die restlichen drei Prozent nehmen „sonstige Wohnverhältnisse“ ein, beispielsweise Dienst- und Naturalwohnungen. Daher liegt der Schwerpunkt der Neubautätigkeit in Wien deutlich auf geförderten Miet- sowie freifinanzierten Eigentumswohnungen.

Die Stadt hat sich nun auch dem Wohnbau in die Höhe verschrieben, es wird an einigen Wohnhochhäusern gearbeitet. Vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums und der zunehmenden Flächenknappheit in der Stadt wird es als Notwendigkeit betrachtet, sich mit Themen des nachhaltigen und verdichteten Städtebaus zu befassen. Der Leopoldtower im Juli 2015 war der erste in diesem Reigen, „MySky“ von Strauss & Partner und „Hoch 33“ des ÖSW folgten, und der Startschuss für „Triiiple“ ist bereits erfolgt. Das höchste Wohnhochhaus Österreichs, die „Danube flats“ im Uferbereich der Neuen Donau und an der Reichsbrücke gelegen, warten – ebenso wie der Marina Tower – noch immer auf den Baustart.

Das wird 2018: Der Trend zu Wohntürmen nimmt Fahrt auf. Die ersten wurden 2017 fertiggestellt, die Bauarbeiten an den nächsten Projekten haben bereits begonnen (siehe auch Seiten 26 und 27). Insgesamt werden in Wien von 2016 bis 2018 rund 27.400 Wohneinheiten in Projekten mit mindestens 20 Wohneinheiten errichtet. Weitere knapp 13.000 Wohneinheiten mit Fertigstellungsdatum 2019 bis 2021 sind geplant, wobei ab 2019 die Projekte mit den meisten Wohneinheiten fertiggestellt werden. Davon werden ca. 35 Prozent (rund 9600 Wohneinheiten) als geförderte Mietwohnungen, etwa 44 Prozent (12.000 Einheiten) als Eigentums- bzw. Vorsorgewohnungen und rund 21 Prozent (5800 Einheiten) als freifinanzierte Mietwohnungen errichtet. Durch die zunehmende Verbauung der Stadt wird erwartet, dass in Zukunft die Wohnungsgrößen weiter abnehmen werden.

Die größten Bauträger 2016 bis 2018 und die Zahl ihrer Wohneinheiten (WE): Buwog (1900 WE), WBV GPA (1600 WE), ÖSW (1500 WE), Arwag (1200 WE), Wien Süd (1100 WE), Gesiba (1000 WE), Mischek (900 WE).