Wo die Österreicher am liebsten wohnen

"In welchem österreichischen Bundesland würden Sie am liebsten wohnen?" Die Mehrheit der Österreicher würde weiterhin in dem Bundesland leben, in dem sie bereits wohnt. Das geht aus einer aktuellen Umfrage von Raiffeisen Immobilien hervor. Die größten Lokalpatrioten in Wohnfragen sind demzufolge im Westen Österreichs zu Hause: 85 Prozent der Vorarlberger würden am liebsten im Ländle bleiben. An zweiter Stelle landeten die Oberösterreicher mit 77 Prozent vor Kärnten (76 Prozent). Die Wiener bevorzugen zu 59 Prozent ihre eigene Stadt. In absoluten Zahlen nannten zwar die meisten Wien (17 Prozent), gefolgt von Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark (je 15 Prozent). Vergleicht man den Zuspruch zu den Bundesländern mit deren Anteil an der Gesamtbevölkerung, so geht Kärnten als Sieger hervor. (red.)

Beliebteste Bundesländer nach absoluten Zahlen (Quelle: Raiffeisen Immobilien) Wien 17 Prozent Niederösterreich 15 Prozent Oberösterreich 15 Prozent Steiermark 15 Prozent Kärnten 10 Prozent Tirol 9 Prozent Salzburg 8 Prozent Vorarlberg 5 Prozent Burgenland 4 Prozent