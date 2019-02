Holz, Glas, Beton: Künstlerdomizil in Bad Ischl

Der Kurort Bad Ischl liegt im Salzkammergut und zählt rund 14000 Einwohner. Baugrundstücke im Bezirk Gmunden kosten zwischen 68,1 und 275,6 Euro/m2, Einfamilienhäuser zwischen 638 und 2747 Euro/m2.

Stephan „Etienne“ Unterberger tauschte 2016 seine Managerposition in Wien gegen den Buchenhof in Bad Ischl und eröffnet im März eine Galerie am Kreuzplatz 24 in Bad Ischl www.etienne.at