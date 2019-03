Immobilienmarkt Waldviertel: Besser als sein Ruf

"Der Immobilienmarkt im Waldviertel ist definitiv besser als sein Ruf" sagte Peter Weinberger, Geschäftsführer von Raiffeisen Immobilien (NÖ, Wien und Bürgenland), anlässlich der Präsentation einiger Zahlen und Fakten zum Thema "Wohnen im Waldviertel" am Dienstag. 2018 wechselten rund 2200 Immobilien den Besitzer, um 27 Prozent mehr als noch vor fünf Jahren. Der Wert der verkauften Objekte belief sich dabei auf rund 143 Millionen Euro und hat sich im Vergleich zu 2013 (86 Mio. Euro) um 66 Prozent gesteigert. Preissteigerungen bis zu 20 Prozent verzeichneten in den vergangenen zehn Jahren Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in sämtlichen Waldviertler Bezirksstädten. Gleich geblieben sind lediglich die Grundstückspreise in den Landgemeinden, da Bauland noch in ausreichenden Mengen vorhanden ist. Mangelware sind laut Raiffeisen Immobilien gebrauchte Häuser und Wohnungen in guter Lage und gutem Zustand. Viele Besitzer leerstehender Objekte verkaufen nicht und spekulieren auf weiter steigende Preise. Auch die niedrigen Sparzinsen verleiten zum Zuwarten.

Zuhause außerhalb der Großstadt Beliebt ist die Region Waldviertel vor allem bei jungen Paaren mit Kindern, die größte Gruppe der Zuziehenden ist um die 30 Jahre alt. Seit 2009 sind mehr als 45.000 Menschen in die Region im Nordwesten Niederösterreichs gezogen. Dabei sind um 2269 Hauptwohnsitzer zu- als abgewandert. Mehr Infos unter: www.riv.at